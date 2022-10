Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei "fasst" sechs flüchtige Pferde

Bremerhaven (ots)

Beamte der Polizei Bremerhaven fassten die sechs von einer Weide geflüchteten Pferde und konnten sie wieder in die Obhut ihres Besitzers übergeben.

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurden die Beamten der Bremerhavener Polizei am Montagnachmittag, 17. Oktober, gerufen. Sechs Pferde waren im Bereich des Weg 66 im Bremerhavener Ortsteils Schiffdorferdamm von ihrer Koppel ausgebüxt. In Zusammenarbeit mit Passanten konnten die Beamten fünf Pferde sichern, ein weiteres Tier lag jedoch in einem Graben und hatte sich in einem Elektrozaun verfangen. Ein Beamter durchtrennte kurzerhand den Draht des unter Strom stehenden Elektrozauns und ein befreundeter Landwirt konnte den Vierbeiner zwar verschmutzt aber unverletzt mittels eines Traktors bergen. Alle Tiere fanden nach der Aufregung gemeinsam und wohlauf den Weg in den Stall.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell