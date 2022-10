Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei stellt mutmaßliche Diebe

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat ertappt: Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim sowie in ein umzäuntes Baustellengelände am vergangenen Wochenende gelang es der Polizei Bremerhaven beide Tatverdächtige festzunehmen.

Im Bremerhavener Stadtteil Mitte bemerkte ein 56-jähriger Anwohner am Samstagmorgen, 15. Oktober, einen Mann, der sich im Bereich einer Baustelle an Kabeln zu schaffen machte. Der aufmerksame Zeuge alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Die schnell am Einsatzort eintreffenden Beamten konnten auf dem Baustellengelände an der Schifferstraße einen 49-jährigen Bremerhavener festnehmen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen steht der Mann im Verdacht dort Kupferkabel abgeschnitten und zusammengesammelt zu haben, um diese dann im Anschluss von dem Gelände zu stehlen.

In der Nacht zum heutigen Montag, 17. Oktober, ertappten die Einsatzkräfte dann im Vereinsheim einer Tennisanlage im Bürgerpark einen Einbrecher auf frischer Tat. Der 34-jährige Bremerhavener hatte sich zuvor unbefugt Zutritt zu dem Gelände am Adolf-Hoff-Weg verschafft und drang anschließend gewaltsam in die Vereinsräumlichkeiten ein.

Die Polizei Bremerhaven hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

