Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollstuhlfahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag (10.06.2022) im Bereich des Hauptbahnhofs einen 57 Jahre alten Rollstuhlfahrer ausgeraubt. Der 57-Jährige wollte gegen 01.45 Uhr über den Ferdinand-Leitner-Steg in Richtung Klett-Passage fahren, als er aufgrund des vollständig entleerten Akkus seines Rollstuhls stehen blieb. Ein unbekannter Mann bot daraufhin seine Hilfe an und schob den Rollstuhlfahrer über den Steg. Plötzlich trat ein weiterer Mann von hinten heran, entriss dem 57-Jährigen die Handtasche und flüchtete in Richtung Eckensee. Der Mann, der den Rollstuhlfahrer geschoben hatte, rannte daraufhin ebenfalls in dieselbe Richtung davon. Ob die beiden Männer Komplizen waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Täter, der die Tasche entriss, soll etwa 25 Jahre alt, dunkelhäutig, etwa 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er trug ein rotes Nike-Oberteil sowie eine dunkle Hose. Der andere Mann kann nicht beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

