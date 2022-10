POL-Bremerhaven: Abendliche Verkehrskontrolle: Rollerfahrer leistet Widerstand

Bremerhaven (ots) - Auf frischer Tat ertappt: Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim sowie in ein umzäuntes Baustellengelände am vergangenen Wochenende gelang es der Polizei Bremerhaven beide Tatverdächtige festzunehmen. Im Bremerhavener Stadtteil Mitte bemerkte ein 56-jähriger Anwohner am Samstagmorgen, 15. Oktober, einen Mann, der sich im Bereich einer Baustelle an Kabeln zu schaffen machte. Der aufmerksame Zeuge ...

mehr