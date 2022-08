BPOLI EBB: Berauscht - kein Führerschein - offener Haftbefehl

Bautzen (ots) - Drei georgische Schwarzarbeiter wurden am Abend des 8. August 2022 von Bundespolizisten auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen in Gewahrsam genommen. Sie beschlagnahmten auch 1.200,00 Euro illegalen Lohn. Um 18:00 Uhr stoppten die Beamten den in der Slowakei zugelassenen Opel Astra und kontrollierten die 36, 40 und 59 Jahre alten Männer. Sie waren auf dem Weg in Richtung Polen und wiesen sich mit ...

