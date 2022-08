Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Flüchtlinge aus Zug geholt

Zittau, Ebersbach (Sa.) (ots)

Vier illegal eingereiste Flüchtlinge waren am Morgen des 8. August 2022 mit dem Zug von Zittau in Richtung Dresden unterwegs und wurden durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen.

Die Beamten kontrollierten die vier 21-, 24-, 26- und 28-jährigen Männer aus Syrien und dem Irak um 07:25 Uhr beim Zughalt in Ebersbach. Sie hatten zwar gültige Fahrkarten dabei, konnten aber keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen. Sie waren von Schleusern von Bulgarien über Serbien, Ungarn und Tschechien zur deutschen Grenze gebracht worden. Diese überschritten sie zu Fuß und steuerten direkt den Zittauer Bahnhof an. Von hier wollten sie selbständig ins Landesinnere fahren.

Die vier Männer stellten bei der Bundespolizei Asylanträge und müssen sich nun wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Sie wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell