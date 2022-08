Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 20 Flüchtlinge in Schlegel aufgegriffen

Schlegel (ots)

Die Bundespolizei nahm am späten Nachmittag des 8. August 2022 in Schlegel insgesamt 20 Flüchtlinge in Gewahrsam, die unerlaubt eingereist waren.

Gegen 17:00 Uhr kontrollierten die Beamten nach Eingang eines Bürgerhinweises 10 Flüchtlinge aus Afghanistan, acht Flüchtlinge aus dem Iran und zwei Flüchtlinge aus Tadschikistan. Darunter befand sich auch eine fünfköpfige iranische Familie im Alter zwischen 3 und 35 Jahren. Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und mehrere Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern noch an. Die meisten Flüchtlinge haben inzwischen einen Asylantrag gestellt. Der genaue Grenzübertrittsort konnte noch nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell