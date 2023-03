POL-WAF: Oelde. Drogen und Machete bei Verkehrskontrolle entdeckt

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Samstag, 18.3.2023, 3.10 Uhr in einen Kiosk an der Weststraße in Beckum ein. Bei dem Einbruch erbeuteten der oder die Täter E-Zigaretten, mehrere Zigarettenschachteln und Geld. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

mehr