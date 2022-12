Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrunfall glimpflich ausgegangen

Sömmerda (ots)

Eine 26jährige hatte am Sonntag Morgen großes Glück gehabt. Sie fuhr mit ihrem Hyundai auf der B85 von Schillingstedt in Richtung Dermsdorf. Ursprünglich wollte sie nach Einfahren in den Kreisverkehr wieder die erste Ausfahrt nehmen. Sie war scheinbar aber so schnell, dass sie praktisch geradeaus über die Insel fuhr und dann nach links wieder hinunter rutschte. Dann durchbrach sie frontal die Leitplanke und rollte noch etwa 8m die Böschung hinunter, bevor der Hyundai zum Stillstand kam. Glücklicherweise konnte sich die Fahrerin selbständig unverletzt aus dem Auto befreien. Von der Straße aus war der Pkw nämlich nicht mehr ohne weiteres erkennbar. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 18.000 EUR. Der Hyundai musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

