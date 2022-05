Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Blitzeinbruch in Lebensmittelmarkt

Weilerswist (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag (2.51 Uhr) hebelten zwei Unbekannte die Eingangstür eines Lebensmittelmarktes in der Bonner Straße auf. Aus dem Ladenlokal entwendeten sie Zigarettenstangen in unbekannter Menge. Der Einbruch dauerte lediglich drei Minuten. Anschließend entfernten sie sich fußläufig von dem Gelände, stiegen in einen roten Kleinwagen und flüchteten mit diesem mutmaßlich in Richtung Autobahn. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

