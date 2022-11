POL-K: 221121-6-K Zivilfahnder erkennen mutmaßlicher Taschendieb auf Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung - Festnahme

Köln (ots) - Nur kurz konnte sich ein 38 Jahre alter mutmaßlicher Dieb am Freitagnachmittag (18. November) seiner in einem innerstädtischen Kölner Café an der Straße In der Höhle gemachten Beute erfreuen. Gegen 15.30 Uhr soll der wegen Eigentumsdelikten bereits Vorbestrafte die Trinkgeldkasse der Kellnerinnen vom Tresen der Gaststätte gestohlen haben. Wenige ...

