Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Flächenbrand

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach Odenkirchen-West, 07.08.2022, 12:26 Uhr, Reststrauch (ots)

Am Sonntagmittag gingen gleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Eine Wildwiese zwischen einem Restaurant und der Gleisanlage der Deutschen Bahn an der Straße "Reststrauch" brannte auf einer Fläche von ca. 200 Quadratmetern.

Die Feuerwehr begann unverzüglich mit einen Löschangriff von drei Seiten. Erstes Ziel war, eine Brandausbreitung in Richtung Bahnanlage zu verhindern. Im weiteren Verlauf konnte der Brand dann zügig abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch in den nächsten Tagen, die aktuell hohe Flächen- und Waldbrandgefahr und hantieren Sie keinesfalls mit offenem Feuer an oder in der Nähe von Gras-, Feld- oder Waldflächen.

Im Einsatz war ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Vorsorglich alarmiert, aber nicht mehr eingesetzt war die Einheit Odenkirchen der Freiwlligen Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Erik Gribkowski

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell