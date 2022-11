Polizei Köln

POL-K: 221121-4-LEV Mit ca. 200km/h durch Opladen - Polizei stellt SUV und Führerschein sicher

Köln (ots)

Ein Polizist der Motorradstaffel hat am Sonntagmittag (20. November) in Leverkusen-Opladen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln den Audi SQ5 und den Führerschein eines 34 Jahre alten Leverkuseners sichergestellt. Der Beamte leitete ein Strafverfahren gegen den SUV-Fahrer ein. Gegen 12 Uhr war der Beamte dem auf der linken von zwei Fahrspuren der Fixheider Straße bis auf über 200 Stundenkilometer - bei dort zulässigen maximal 70km/h - beschleunigenden Audi-Fahrer gefolgt und konnte erst vor der roten Ampel auf dem Linksabbieger zur Borsigstraße aufschließen. Mehrfach überholte dann der jeweils zunächst dicht auffahrende 34-Jährige mit seinem sich stark seitlich neigenden Wagen ohne zu blinken andere Pkw. Offensichtlich erschrocken machte der erste Überholte eine ruckartige Lenkbewegung nach rechts. Seinerseits auf die Quettinger Straße abgebogen, beschleunigte der SUV-Fahrer trotz 50km/h-Begrenzung auf etwa 120km/h, bevor er auf die Anhaltesignale des Polizisten reagierte. (cg/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell