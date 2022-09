POL-GM: 27-Jährige flüchtet vor Polizeikontrolle

Marienheide (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstag (29. September) und Freitag in eine Bäckerei auf der Landwehrstraße eingebrochen. In der Tatzeit zwischen 18.30 Uhr und 0.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über einen Lichtschacht Zugang zum Keller des Bäckerei-Cafés. Von dort aus gelangten sie in weitere Räumlichkeiten, brachen die Spinde der Mitarbeiter auf, plünderten einen Tresor sowie die Kassen. ...

