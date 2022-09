Polizei Homberg

POL-HR: Enkeltrick - Kontaktaufnahme per Messenger-Dienst "WhatsApp"

Homberg (ots)

Borken

Zeit: Freitag, 02.09.2022, 13:00 Uhr

Eine 70-jährige Frau aus dem Bereich Borken wurde Opfer einer Trickbetrügerbande, die mit dem sog. "Enkeltrick", Geld erbeuteten. Die Betrüger kontaktierten die Frau via "WhatsApp" und gaben sich als ihr Enkel aus. Sie berichteten von einer aktuellen Notsituation und forderten die Frau auf eine Rechnung zu begleichen. Das tat die Frau dann auch und überwies einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich auf ein unbekanntes Konto.

Erst zwei Tage später wurde der Frau bewusst, dass sie offensichtlich Betrügern aufgesessen war und erstattet Strafanzeige bei der Polizei.

Immer wieder kommt es im Schwalm-Eder-Kreis zu dem sog. "Enkeltrick". Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Seit einiger Zeit nutzen die Täter auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen.

"Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer....!" So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, um in der Folge gezielte Geldforderungen anzubringen.

Tipps Ihrer Polizei bei sog. Enkeltrick:

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer neuen, Ihnen unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie diese Nummer nicht automatisch ab

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen

- Kommt Ihnen ein Anruf/eine Nachricht verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

