POL-HR: Gartenhütte aufgebrochen - Diebstahl von Mountainbike

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.09.2022: Oberaula Einbruch in Lebensmittelmarkt - größere Menge an Zigaretten gestohlen Zeit: Dienstag, 30.08.2022, 00:39 Uhr bis Dienstag, 30.08.2022, 00:49 Uhr Am frühen Dienstagmorgen (30.08.2022) brachen Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in der Raiffeisenstraße in Oberaula ein und ...

mehr