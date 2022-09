Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Lebensmittelmarkt - größere Menge an Zigaretten gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.09.2022:

Oberaula

Einbruch in Lebensmittelmarkt - größere Menge an Zigaretten gestohlen

Zeit: Dienstag, 30.08.2022, 00:39 Uhr bis Dienstag, 30.08.2022, 00:49 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen (30.08.2022) brachen Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in der Raiffeisenstraße in Oberaula ein und stahlen eine größere Menge Zigaretten.

Um kurz nach Mitternacht verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem Lebensmittelmarkt. Hierbei wurde durch die unbekannten Täter auf ein Sicherungsgitter eingewirkt und anschließend eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Anschluss begaben sich die unbekannten Täter in den Bereich des Geschäftes, an dem die Zigaretten gelagert bzw. zum Verkauf aufgebaut waren. Die unbekannten Täter entwendeten daraufhin eine größere Menge an Markenzigaretten mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Durch die gewaltsame Öffnung des Lebensmittelmarktes entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

