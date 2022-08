Polizei Homberg

POL-HR: Junge Männer versuchen Zigarettenautomaten aufzubrechen - Festnahme erfolgt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.08.2022:

Tatzeit: Montag, 29.08.2022, 01:48 Uhr

Am frühen Montagmorgen (29.08.2022), gegen 01:48 Uhr, wurde die Polizei verständigt, da sich mehrere Personen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Als die Streife an dem Zigarettenautomaten in der Straße Eichgarten in Fritzlar-Geismar eintraf, stellten sie fest, dass versucht wurde den Automaten mit roher Gewalt aufzubrechen. Da es den unbekannten Tätern nicht gelang den Zigarettenautomaten komplett zu öffnen, gelangten sie auch nicht an die Zigaretten.

Kurz vor dem Eintreffen der Streife waren die unbekannten Täter mit einem Auto vom Tatort geflüchtet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten das Fluchtauto noch im Bereich Fritzlar anzuhalten. Die im Auto befindlichen vier Insassen wurden kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Autos wurden Aufbruchswerkzeuge sowie Teile eines Zigarettenautomaten aufgefunden.

Die vier Insassen aus dem Schwalm-Eder-Kreis im Alter von 18 bis 19 Jahren wurden vorläufig festgenommen und auf die Polizeistation nach Fritzlar mitgenommen, wo sie im Anschluss an die erfolgte Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Nun werden sich alle vier Beschuldigten wegen des Verdachtes eines versuchten besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05622/9966-0.

