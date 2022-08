Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines Pedelec aus Garten - 2100,- EUR Stehlschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.08.2022:

Schwalmstadt-Ziegenhain

Diebstahl eines Pedelec

Tatzeit: Mittwoch, 24.08.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 25.08.2022, 05:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25.08.2022) wurde durch unbekannte Täter in der Straße "An der Vorratswiesen" in Schwalmstadt-Ziegenhain ein Pedelec aus einem Garten entwendet.

Das Pedelec war mittels eines Fahrradschlosses an einem weiteren Fahrrad gesichert. Die unbekannten Täter stahlen das Pedelec und ließen das zweite Fahrrad im Garten zurück. Das gestohlene Pedelec ist von der Herstellerfirma Victoria (Typ: e-Trekking 5.8 SE) und hat eine schwarze Grundfarbe mit blauer Beschriftung. Das Pedelec hat einen Wert von 2100,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 06691/9430.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell