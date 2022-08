Polizei Homberg

POL-HR: Aufgebrochener Baucontainer - Kanister mit Kraftstoff entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.08.2022:

Schwalmstadt

Aufgebrochener Baucontainer

Tatzeit: Dienstag, 23.08.2022, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 24.08.2022, 06:05 Uhr

Unbekannte brechen einen Baucontainer in einem Steinbruch auf. Mehrere Kanister mit Kraftstoff gestohlen.

Im oben genannten Tatzeitraum haben unbekannte Täter einen Baucontainer in einem Steinbruch zwischen Ziegenhain und Rörshain aufgebrochen. Die an dem betreffenden Baucontainer angebrachten Vorhängeschlösser, wurden durch die unbekannten Täter vermutlich mittels eines Bolzenschneiders, aufgeschnitten. In der Folge wurden vier grüne Kunststoff-Kanister mit Kraftstoff (Benzin und Diesel) mit insgesamt 80 Litern entwendet. Der Versuch zwei weitere dort befindliche Baucontainer aufzubrechen misslang den unbekannten Tätern.

Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 250,- EUR. Der geschätzte Sachschaden wird mit 300,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

