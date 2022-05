Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Rote Ampel missachtet und Unfall verursacht - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Weststadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 09:50 Uhr an der Kreuzung Lessingstraße/Römerstraße. Ein 57-Jähriger BMW-Fahrer befuhr die Römerstraße über die Hermann-Maas-Brücke in Fahrtrichtung Lessingstraße, als er an der Kreuzung vermutlich eine rote Ampel übersah und in der Kreuzung mit einem 49-Jährigen VW-Fahrer kollidierte, welcher auf der Lessingstraße in Richtung Franz-Knauff-Straße unterwegs war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt über 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden.

