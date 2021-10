Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 18.10.2021 bis Sonntagabend verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Keller in der Friedensstraße in Hildburghausen. Das Vorhängeschloss der Kellertür wurde geknackt und anschließend diverses Werkzeug im Wert von ca. 70 Euro entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildburghausen unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

