POL-RTK: Einbrecher hebeln Terrassentür auf +++ Scheiben von Kita eingeworfen +++ Gartenhütten aufgebrochen +++ Diebe schlagen auf Baustelle zu

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher hebeln Terrassentür auf, Bad Schwalbach, Hettenhain, Hamsterweg, Freitag, 25.02.2022, 15:00 Uhr bis Montag, 28.02.2022, 10:30 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende sind Einbrecher im Bad Schwalbacher Ortsteil Hettenhain in der Abwesenheit einer Hausbewohnerin in ihr Wohnhaus eingestiegen. Wie sich der Geschädigten am Montagmorgen zeigte, hatten Unbekannte übers Wochenende die Terrassentür ihres Einfamilienhauses im Hamsterweg aufgehebelt und waren so in die Wohnräume eingedrungen. Nachdem die Täter das Haus nach Wertsachen abgesucht hatten, traten sie die Flucht an. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu einem potenziellen Diebesgut gemacht werden.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/7078-0.

2. Scheiben von Kita eingeworfen, Taunusstein-Wehen, Breslauer Straße, Freitag, 25.02.2022, 15:30 Uhr bis Montag, 28.02.2022, 08:30 Uhr

(fh)Am Wochenende beschädigten Vandalen die Scheiben einer Taunussteiner Kita und verursachten Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen suchten die Unbekannten das Gelände der Tagesstätte in der Breslauer Straße auf und warfen dort mutmaßlich mit Steinen mehrere Fenster des Gebäudes ein. Im Anschluss an die Tat gelang ihnen unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Gartenhütten aufgebrochen, Lorch, Lorchhausen, Kleingartenanlage seitlich der B 42 Sonntag, 27.02.2022, 14:00 Uhr, bis Montag, 28.02.2022, 10:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen haben Diebe eine Kleingartenanlage seitlich der Bundesstraße 42 in Lorchhausen aufgesucht und mindestens zwei Gartenlauben aufgebrochen. Aus einer der beiden Hütten wurden verschiedenste Werkzeuge darunter Sägen, Bohrmaschinen und eine Wasserpumpe im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro entwendet. Denkbar ist, dass der oder die Täter ein Fahrzeug auf ihrer Flucht nutzen.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Diebe schlagen auf Baustelle zu, Kiedrich, Kammstraße, Freitag, 25.02.2022, 16:00 Uhr bis Montag, 28.02.2022, 08:00 Uhr

(fh)Von einer Kiedricher Baustelle in der Kammstraße wurden am Wochenende Warnbarken und Pylonen im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Diebe vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

