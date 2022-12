LPI-EF: Außer Rand und Band beim Konzertbesuch

Erfurt (ots) - Am Samstagmorgen kam es gegen 06:00 Uhr früh zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung in der Erfurter Innenstadt vor einer Diskothek am Busbahnhof. In deren Folge soll eine unbekannte männliche Person einen 23-jährigen Geschädigten zunächst bedroht und auch rassistisch beleidigt haben. Kurz darauf kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Beteiligten, bei welcher sich der ...

