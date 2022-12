Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Lichterkette

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen bemerkte ein Bewohner eines Zweifamilienhauses in Mittelhausen eine starke Rauchentwicklung und informierte daraufhin die Feuerwehr. Nachdem diese den Brand gelöscht hatte wurde festgestellt, dass ein technischer Defekt einer elektrischen Lichterkette brandursächlich war. Dank der schnellen Reaktion des Bewohners wurden keine Personen verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. (MR)

