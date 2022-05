LPI-SHL: Diebstahl aus Keller

Schmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen stellten beim Streifengang im Westendpark in Schmalkalden am Dienst ein Graffiti an einem der großen weißen Drehstühle fest. Unbekannte hatten den Schriftzug in goldener Farbe im Vorfeld aufgebracht. Wann sich die Tat genau ereignete, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion ...

