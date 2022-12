Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppeltes Pech...

Erfurt (ots)

... hatte am 16.12.2022 ein 45jähriger Lkw-Fahrer. Gegen 22:45 Uhr wollte er mit seinem Sattelzug das Güterverkehrszentrum in Erfurt verlassen. Da er zuvor versäumte, den Auflieger korrekt einzuhängen, rutsche dessen Königszapfen während der Kurvenfahrt aus der Kupplung und der Anhänger verkeilte sich an der Zugmaschine. Mehrere Versuche seitens des Kraftfahrers, die Zugmaschine mittels Motorkraft wieder unter den Anhänger zu schieben, machten die Sache nur schlimmer. Letztlich wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt, der Schaden wird auf 20.000,-EUR beziffert. Die Zugmaschine ist vorerst nicht mehr einsatzbereit. Zudem wurde die Fahnbahnoberfläche in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Zu allem Überfluss wurde im Rahmen des Polizeieinsatzes bei dem Lkw-Fahrer Alkoholgeruch bemerkt. Der Test ergab einen Wert von 1,03 Promille. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Nach der Abnahme einer Blutprobe und Einbehaltung einer Sicherheitsleistung durfte der 45-Jährige die Dienststelle verlassen. Die Beräumung der Unfallstelle dauerte bis 04:45 Uhr an. (MF)

