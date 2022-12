Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung vor Diskothek - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 06:00 Uhr früh zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung in der Erfurter Innenstadt vor einer Diskothek am Busbahnhof. In deren Folge soll eine unbekannte männliche Person einen 23-jährigen Geschädigten zunächst bedroht und auch rassistisch beleidigt haben. Kurz darauf kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Beteiligten, bei welcher sich der Geschädigte leicht verletzte. Durch unbeteiligte Zeugen wurden die beiden zunächst getrennt, was den Täter jedoch nicht daran hinderte, den 23-jährigen wenig später erneut zu beleidigen und ihn schlagen zu wollen. Auch hier schritten couragierte Passanten ein und beendeten in der Folge die Auseinandersetzung. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei mögliche Zeugen der Auseinandersetzung am Busbahnhof. Insbesondere werden die Zeugen gesucht, welche die Streitigkeit wahrgenommen hatten und einschritten. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord der LPI Erfurt unter Vorgangsnummer 0311202/2022 entgegen. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell