Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Kurzer Ausfall der Telefonanlage am Zentralstandort der Polizei

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 22.3.2023 erfolgt eine Umstellung der Telefonanlage am polizeilichen Zentralstandort an der Waldenburger Straße in Warendorf. Die Arbeiten beginnen um 7.00 Uhr und werden voraussichtlich eine Stunde dauern. Betroffen ist die Rufnummer 02581/600-0. Es sind weder eingehende noch ausgehende Telefonate möglich.

Der Notruf 110 ist von der Umstellung der Telefonanlage NICHT betroffen und weiter erreichbar.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell