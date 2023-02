Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230214-1: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Bergheim (ots)

Am Montagnachmittag (14. Februar) ist in Bergheim-Thorr ein Senior (82) bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 16.15 Uhr soll der 82-Jährige mit seinem Pedelec auf der Zievericher Straße in Richtung Nordstraße gefahren sein. An der Einmündung zur Straße 'Zum Römerturm' sei dann plötzlich eine Autofahrerin (59) auf die Zievericher Straße gefahren, obwohl sich der Senior auf der vorfahrtberechtigten Straße befand. Der Pedelec-Fahrer kollidierte mit dem Kotflügel des Renaults der 59-Jährigen und stürzte zu Boden. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

