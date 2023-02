Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Firmengebäude, Zeugen gesucht

PD Bad Segeberg (ots)

In den Morgenstunden des heutigen Donnerstags (23.02.2023) ist es in der Zeit von 01:10 Uhr bis 01:40 Uhr zu einem Einbruch in ein gewerblich genutztes Gebäude in Henstedt-Ulzburg gekommen.

Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Bahnhofstraße. In dem mehrstöckigen Gebäude sind insgesamt vier Firmen ansässig. In die Räumlichkeiten von drei Firmen brachen die Täter ein und durchsuchten die Firmen- und Büroräume nach Wertgegenständen.

Angaben zum Stehlgut liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 040 / 52806-0 entgegen.

