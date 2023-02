Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Bürogebäude, Zeugen gesucht

PD Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (22.02.2023) auf Donnerstag (23.02.2023) ist es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in Norderstedt gekommen.

Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Straße Beim Umspannwerk. In dem zweistöckigen Gebäude durchsuchten die Täter diverse Büroräume und entwendeten eine derzeit noch unbekannte Menge an Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat dazu die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 040 / 52806-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell