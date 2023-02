POL-SE: Hetlingen/ L 261 - Unfallverursacher meldet sich bei der Polizei - Polizei sucht Geschädigten

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (21.02.2022) ist es im Heidelweg in Henstedt-Ulzburg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. In der Zeit zwischen Montag, 20.02.2023, 19:00 Uhr und Dienstag, 21.02.2023, 06:30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in den Hausflur des Mehrfamilienhauses und entwendet dort einen ...

mehr