POL-SE: Tornesch - Unzulässige Ablagerung von Hausrat und Farbeimern - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Montagmorgen (20.02.2023) hat ein Notruf bei der Polizei um 09:53 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in Elmshorn ausgelöst, nachdem eine Frau in ihrer Wohnung in der Straße "Saarlandhof" bedroht wurde. Näheres ist der Pressemitteilung vom 20.02.2023 unter nachfolgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5445633 ...

