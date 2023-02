Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Wohnungseinbruchdiebstahl in der Hamburger Straße - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagabend (21.02.2022) ist es in der Hamburger Straße in Bad Bramstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Ersten Ermittlungen zur Folge hörte die Rentnerin um 23:30 Uhr Geräusche in ihrem Haus und wurde durch den Lichtkegel einer Taschenlampe aus dem Schlaf geweckt.

Die Täter flüchteten im Anschluss unbemerkt, nachdem sie zuvor die Räume durchsuchten und die Geschädigte schlafend in ihrem Bett vorfanden.

Zu dem Stehlgut können noch keine Angaben getätigt werden.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hamburger beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell