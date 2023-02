Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Rauchentwicklung im Bereich Charlotten-/Falkstraße

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Montagmittag, den 13.02.2023, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 14:35 Uhr eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Charlottenstraße Ecke Falkstraße gemeldet. Diese entsandte daraufhin den Löschzug der Feuerwache 1 sowie den Führungsdienst. Nach intensiver Erkundung der hinter den geschlossenen Häuserzeilen liegenden Gärten, konnte die Ursache für die starke Rauchentwicklung ermittelt werden. In einem Garten brannten frische Gartenabfälle. Die Brandstellen konnten schnell gelöscht und die Geruchsbelästigung abgestellt werden. Für die Dauer des Einsatzes war die Charlottenstraße voll gesperrt. (SiS)

