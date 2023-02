Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Rauchentwicklung in Bäckerei - keine Verletzten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntag, den 12.02.2023, wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr eine Rauchentwicklung in einer Bäckerei im Bereich der Innenstadt gemeldet. Daraufhin wurden zwei Löschzüge zur Einsatzstelle entsandt. Schnell konnten sich Einsatzkräfte Zugang zum Brandobjekt verschaffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte der Brandherd nicht sofort lokalisiert werden. Erst unter Einsatz eines Hochleistungslüfters konnte eine Rauchableitung erfolgen. Anschließend konnte der Brandherd aufgefunden und schnell abgelöscht werden. Weitere Glutnester in den Zwischendecken verzögerten den Einsatz. Durch weitere Einsatzkräfte wurden die angrenzenden Kellerbereiche, Treppenräume und Tiefgaragen kontrolliert. Bei dem Brand wurden keine Menschen verletzt oder mussten durch den Rettungsdienst betreut werden. Nach circa 2 Stunden war der Einsatz für die Kräfte der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. (ME)

