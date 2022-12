Polizei Hagen

POL-HA: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Innenstadt - Unbekannter bedroht 32-Jährigen mit Messer

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann bedrohte in der Nacht von Samstag (17.12.2022) auf Sonntag in der Innenstadt einen 32-jährigen Mann mit einem Messer. Der Gelsenkirchener hielt sich, gegen 00:30 Uhr, in einer Gaststätte in der Körnerstraße auf. Als der Unbekannte das Café ebenfalls betrat, entstand aus bislang ungeklärter Ursache ein verbaler Streit zwischen den Männern. Dieser verlagerte sich nach draußen auf den Gehweg. Dort holte der Unbekannte ein Messer aus seiner Hosentasche hervor und hielt dies in bedrohlicher Weise in Richtung des 32-Jährigen. Als andere Gäste auf die Situation aufmerksam wurden und ebenfalls dazu kamen, ging der Unbekannte in Richtung des Hauptbahnhofes weg. Der Angegriffene beschrieb den Täter als etwa 160cm bis 170cm groß und "dunkelhäutig". Er war bekleidet mit einer weiß / silbernen Winterjacke sowie einer Jogginghose. Die Kripo ermittelt nun wegen der Bedrohung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

