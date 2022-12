Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Unfall - Mann gerät in den Gegenverkehr

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Elseyer Straße geriet ein Autofahrer am Samstag (17.12.2022) mit seinem Skoda in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der 75-Jährige war gegen 15 Uhr in Richtung Hohenlimburg-Elsey unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache seine eigene Fahrspur verließ. Der Hagener kollidierte daraufhin mit dem BMW eines 25-Jährigen, der in Richtung Verbandsstraße fuhr. Das Fahrzeug des Mannes drehte sich um 180 Grad und kam dann zum Stehen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein Mercedes beschädigt, der Fahrer des Autos kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die 77-jährige Beifahrerin des Seniors sowie der Fahrer des BMW zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Beide kamen jeweils zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Sowohl der BMW als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.500 Euro geschätzt. (arn)

