POL-HA: Unfall mit drei Fahrzeugen

Hagen (ots) - 1000 Euro gefunden und abgegeben Am Samstagmittag gegen 12 Uhr meldete sich die Filialleiterin eines Lebensmitteldiscounters bei der Polizei Hagen. Sie berichtete, dass ein Mitarbeiter an der Kasse eine Tasche aufgefunden habe, die dort von einem Kunden vergessen wurde. In der Tasche befand sich u.a. eine Geldbörse, in der sich wiederum rund 1000 Euro Bargeld befanden. Da auch ein Ausweis in der Geldbörse ...

mehr