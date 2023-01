Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Altpapiertonnen geraten in Brand - Polizei geht von Vorsatz aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Potsdamer Straße 04.01.2023, 21.18 Uhr

Unbekannte haben am Mittwochabend gegen zwei Altpapiertonnen in einem Holzunterstand in der Potsdamer Straße in Brand gesetzt. Die beiden Tonnen wurden durch das Feuer komplett zerstört, der Holzunterstand durch die Flammen stark beschädigt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 21.18 Uhr die brennenden Altpapiertonnen bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Diese war binnen weniger Minuten vor Ort und löschte den Brand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass die beiden Altpapiertonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Von daher suchen die Ermittler Zeugen, die zwischen 21.00 Uhr und 21.15 Uhr verdächtige Personen an dem Holzunterstand beobachtet haben. Insbesondere Hinweise zu einer dunkel gekleideten Person mit Kapuze und hellen Schuhen, die sich gegen 21.18 Uhr in unmittelbarer Brandortnähe aufgehalten hat und in Richtung Brieger Weg davonging. Ob es bei der Person um einen Zeugen oder Tatverdächtigen handelt ist derzeit unklar.

Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell