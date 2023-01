Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Einsteinstraße

04.01.2023, 14.00 Uhr - 18.40 Uhr

Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag 14.00 Uhr und Mittwochabend 18.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Einsteinstraße eingebrochen. Was sie dabei alles erbeutet haben und auf welche Höhe sich der angerichtete Gesamtschaden beläuft, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten zur oben angegebenen Zeit auf das Grundstück in der Einsteinstraße. Hier zerstörten sie die Verglasung eines Fensters, durch welches sie ins Innere des Wohnhauses gelangten. Anschließend betraten und durchsuchten sie nahezu sämtliche Räume nach sich lohnender Beute. Danach flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise bitte an das 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell