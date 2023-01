POL-WOB: Zigarettenautomaten gesprengt - zwei Täter flüchtig

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hattorf, Landesstraße 295, Einmündungsbereich Heinenkamp 31.12.2022, 08.00 Uhr Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der Landesstraße 295 in Höhe der Heinenkamp zwischen einer 38 Jahre alten Audi-Fahrerin und einer 19-jährigen Skoda-Fahrerin, wurden sowohl die Fahrerinnen als auch deren 38 und 45 Jahre alten Beifahrerinnen schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher ...

