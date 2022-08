Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kanaldeckel und Blenden gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Rödinghausen (ots)

(jd) Gestern (3.8.) bemerkte der Mitarbeiter einer Firma gegen 7.30 Uhr, dass fünf Kanaldeckel von einer Baustelle an der Bahnhofstraße fehlten. Diese lagerten tags zuvor um 15.00 Uhr noch auf einer Palette, um entsprechend verbaut zu werden. Ein aufmerksamer Zeuge teilte dem Mitarbeiter mit, er habe einen weißen Transporter mit Mindener Zulassung an der Örtlichkeit gesehen, in den ein bisher Unbekannter die Kanaldeckel eingeladen hätte. Die Ermittlungen an der Halteranschrift des Transporters dauern an. Die Polizei bittet daher mögliche weitere Zeugen sich unter 05221/8880 zu melden.

Zu einem weiteren Diebstahl im Zeitraum zwischen Dienstag (2.8.), 15.00 Uhr und gestern 11.00 Uhr kam es an der Straße An der Stertwelle. Auf der Rasenfläche der dortigen Schule lagerten mehrere Blenden. Insgesamt 30 davon wurden von unbekannten Tätern entwendet. Auch in diesem Fall bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

