POL-DA: Zwingenberg: Kassettenbox mit mehreren Tausend Euro gestohlen

Trebur (ots) - Trebur: Am Dienstag (03.05.) kam es zwischen 04:30 und 14:10 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Trebur zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat einen geparkten schwarzen Opel am rechten Fahrzeugheck gestreift und hierbei beschädigt. Am beschädigten Pkw konnte großflächig rot/weißer Farbanrieb festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. ...

