Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen Mülltonne an

Enger (ots)

(jd) Anwohner der Schulstraße hörten am Sonntag (31.7.) gegen 18.30 Uhr laute Knallgeräusche. Als sie draußen nach dem Rechten sahen, bemerkten sie eine an der Straße stehende Mülltonne, deren Seite komplett aufgeplatzt war und verschmort roch. Die aufmerksamen Zeugen nahmen am Tatort zwei männliche Personen wahr, die etwa 180cm groß sind und mit einem weißen Motorroller mit blauen Akzenten Richtung Oldinghauser Straße wegfuhren. Der Fahrer trug dunkle blau-schwarze Kleidung, der Sozius war grau gekleidet. Ob und in wie fern diese beiden bisher unbekannten Männer mit der Demolierung der Mülltonne in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wie genau die Detonation in der Mülltonne herbeigeführt wurde. Die Polizei Herford bittet daher diese beiden Personen oder weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell