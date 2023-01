Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Wohnhaus, Büro und Café - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Krummer Morgen 30.12.2022, 10.40 Uhr - 30.12.2022, 17.40 Uhr

Wolfsburg, Brandenburger Platz

30.12.2022, 13.00 Uhr - 01.01.2023, 09.45 Uhr

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Amselweg

30.12.2022, 14.00 Uhr - 02.01.2023, 07.30 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg registrierte über den Jahreswechsel einen Wohnhaus- und zwei Geschäftseinbrüche. Der Tatzeitraum erstreckt sich dabei von Freitagmorgen 10.40 Uhr bis Montagmorgen 07.30 Uhr.

Was die Täter im Einzelfall genau erbeutet haben und auf welche Höhe sich der angerichtete Gesamtschaden beläuft ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Zwischen Freitagvormittag 10.40 Uhr und Freitagnachmittag 17.40 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße Krummer Morgen in Fallersleben ein.

Zunächst begaben sich die Täter in den Garten des Wohnhauses und gelangten mittels einer Leiter auf den Balkon des Wohnhauses. Hier drückten sie die Außenrolladen nach oben und öffneten gewaltsam die Balkontür.

Nachdem sie so ins Innere des Gebäudes gelangt waren betraten und durchsuchten sie Räume nach sich lohnender Beute.

Anschließend flüchteten sie durch die Terrassentür im Erdgeschoss in unbekannte Richtung.

Zwischen Freitagmittag 13.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.45 Uhr zerstörten Unbekannte mittels Gullideckel die Fensterscheibe eines Bürogeschäftes. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten und entwendeten zwei Geldkassetten mit unbekanntem Inhalt.

Zwischen Freitagnachmittag 14.00 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Café im Amselweg ein. Die Täter zerstörten die Verglasung eines Fensters und stiegen so ins Innere der Lokalität ein.

Hier entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen etwas Wechselgeld und flüchteten unerkannt.

In allen drei Fällen hoffen die Ermittler darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell