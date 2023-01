POL-WOB: Polizei verzeichnet hohes Einsatzaufkommen in der Silvesternacht

Velpke (ots) - Velpke, Oebisfelder 30.12.2022, 10.43 Uhr Am Freitagmorgen kam es auf der Oebisfelder Straße in Velpke zwischen einer 48-jährigen Skoda-Fahrerin und einem 20 Jahre alten Golf-Fahrer zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Skoda-Fahrerin schwer und die 21-Jährige Beifahrerin des Golf leicht verletzt wurde. Am Freitagmorgen befuhr der 20-Jährige in ...

mehr