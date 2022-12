POL-WOB: E-Bike aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Schöningen (ots) - Schöningen, Helmstedter Straße 25.12.2022, 23.00 Uhr bis 26.12.2022, 07.30 Uhr Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen brachen unbekannte Täter eine Kirche in der Helmstedter Straße in Schöningen ein. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise Am Montagmorgen stellte ein Zeuge fest, dass in die Christuskirche in der Helmstedter Straße eingebrochen worden war. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme stellte ...

mehr