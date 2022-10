POL-RE: Marl/ Recklinghausen: Ein Wohnungseinbruch und ein gestohlenes Auto

Recklinghausen (ots) - Dorsten: Auf dem Netto-Parkplatz an der Fritz-Eggeling-Allee hat es heute Morgen eine Unfallflucht gegeben. Zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr wurde dort ein grauer Opel Astra auf der kompletten linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 4.000 Euro zu kümmern. Recklinghausen: Auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios an der Hertener Straße ist am ...

mehr